Wizz Air не пустила на рейс до Украины российских журналистов

Основанием не пускать россиян, не имеющих дипломатического паспорта или вида на жительство, стало внутреннее распоряжение авиаперевозчика.

Лоукостер Wizz Air не пустил на рейс Рига — Киев российских журналистов Алексея Семёнова и Дениса Камалягина. Об этом сообщает украинское издание "Громадское".

Сотрудники СМИ должны были принять участие в презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения в Киеве". По словам представителя организации "Дом свободной России" Грега Фролова, который выступил организатором презентации, лоукостер не пускает на свои борта россиян, направляющихся на Украину, но не имеющих дипломатического паспорта или вида на жительство. Основанием для этого стало внутреннее распоряжение авиаперевозчика.

Журналисты в свою очередь выразили возмущение этим инцидентом и заявили, что авиакомпания не имеет права брать на себя право решать, кого пускать на территорию государства, а кого нет. В погранслужбе Незалежной о ситуации ничего не слышали.