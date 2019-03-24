Apple запатентовала беспроводную зарядку для клавиатуры и мыши

Соответствующая технология будет использована компанией исключительно для периферии iMac.

Американская корпорация Apple получила новый патент. На этот раз на систему, которую можно использовать для беспроводного заряда аккумуляторов мыши и клавиатуры. Об этом сообщает 73buzz.

Отмечается, что заявку опубликовало ведомство по патентам и товарным знакам США. Патентная заявка получила название "Беспроводная система зарядки с радиочастотными антеннами". В ней описана система дистанционной передачи энергии.

Как следует из описания, в качестве устройства для передачи энергии выступать может персональный компьютер. Для этого на его корпусе будут находиться специальные антенны, которые передают заряд. При этом на мыши и клавиатуре устанавливается система для приёма радиочастотных сигналов, которые преобразуются в постоянный ток. После этого происходит подзарядка аккумулятора.