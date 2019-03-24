Фёдор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в океане

Маленькое судёнышко путешественника много часов бросали в разные стороны восьмиметровые волны.

Российский путешественник Фёдор Конюхов, который сейчас совершает одиночный переход через Тихий океан на весельной лодке "Акрос", впервые за все свои походы пережил 12-балльный шторм с волнами в восемь метров.

— Сейчас уже шторм пошёл на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Фёдора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идёт по курсу, — передаёт РИА "Новости" слова руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.

Штаб экспедиции уточнил, что уже завтра ожидается новый шторм и ещё один будет в середине недели. Всего на протяжении этой недели Конюхову на своей весельной лодке нужно выдержать четыре шторма с короткими перерывами в 12–15 часов.

Лайф рассказывал, что Конюхов также планирует облететь Землю за 5 дней на самолёте с солнечными батареями.