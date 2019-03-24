Бегун покорил Сеть прогулкой под облаками — видео

Трейлраннер Килиан Джорнет устроил забег по вершинам норвежских гор у города Ондалснес и достопримечательности под названием "Лестница троллей". На снятом спортсменом видео — одни из самых головокружительных пейзажей на планете.

Пользователи соцсетей сочли поразительной способность Джорнета держать баланс даже на самом краю обрыва и взбираться на горные вершины без страховки. Ролик на YouTube посмотрели более 200 тысяч раз, а на его странице в "Фейсбуке" — более миллиона.

Испанец Килиан Джорнет профессионально занимается трейлраннингом — бегом по природному рельефу в свободном темпе. Он является шестикратным чемпионом мира в беге на длинные дистанции.