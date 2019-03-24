Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Электромобили американского предпринимателя получат новую систему на основе Chromium.

Браузер, установленный в Tesla, известен своей ненадёжностью и очень медленной работой. В связи с этим Илон Маск планирует всё изменить, поэтому уже в скором времени в Tesla появится новый браузер на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Engadget.

Предполагается, что внешне браузер останется таким же, так как изменения затронут только внутреннюю часть кода приложения. Маск не уточнил, когда именно выйдет новая прошивка, однако, по всей видимости, это произойдёт очень скоро.

Напомним, Tesla последние несколько лет предпринимала много попыток по улучшению браузера, однако водители продолжили жаловаться на постоянные "тормоза и глюки".