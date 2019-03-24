В Швеции охотник подстрелил бегуна вместо косули — видео

48-летнему норвежцу предъявлено обвинение в преднамеренном покушении на убийство.

Шведская полиция опубликовала видео, записанное цифровым прицелом для стрельбы в ноябре 2018 года в населённом пункте Клиппан. Об этом сообщает Aftonbladet.

На кадрах — 75-летний Олле Росдаль, вышедший на пробежку ранним утром. Мужчина получил пулю в бедро и упал на землю.

В тот же день был задержан норвежский охотник, заявивший, что перепутал Росдаля с косулей. Ему поверили, подумав, что произошедшее — случайность. Однако после просмотра записей, сохранённых на телефоне норвежца, прокурор предъявил ему обвинение в преднамеренном покушении на убийство.

— Если посмотреть на запись, для меня очевидно, что он стреляет в человека. Я считаю, из записи ясно, что это была намеренная стрельба, — заявил прокурор Ола Лави в интервью телеканалу SVT.

Охотник отрицает обвинение, утверждая, что думал, что отслеживает животное и стреляет по нему. Норвежцу предъявлены и другие обвинения — он охотился в тёмное время суток, используя инфракрасные прицелы и незаконные патроны.

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области охотник по ошибке застрелил егеря, перепутав его с лосем.