Япония может закупить у США конвертопланы Osprey

Государство стремится расширить возможности по спасению своих граждан за рубежом после кризиса с заложниками в Алжире в 2013 году, когда 10 японцев были убиты.

Власти Японии собираются привлечь транспортные американские конвертопланы Osprey в случаях, если понадобится провести спасательную операцию с японскими гражданами за границей. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Конституция страны запрещает использование воинских подразделений за рубежом, однако после изменения законодательства в 2016 году Япония может отправить в заграницу контртеррористический отряд наземных Сил самообороны. Для транспортировки отряда решили использовать конвертопланы Osprey.

Osprey привлекает Японию из-за возможности использовать его в ночное время и на малой высоте.

Отметим, что Osprey сами США используют на военной базе в Японии. Причём с этим летательным средством связано множество инцидентов. Из-за этого в Японии периодически звучат призывы запретить полёты американских конвертопланов над страной.