Жители Хасавюрта могли отравиться водой, заражённой трупным ядом

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Жители Хасавюрта могли отравиться водой, заражённой трупным ядом

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Фото: © Pixabay

Специалисты проверяют версию, что река была загрязнена отходами из скотомогильников.

Поиск источника загрязнения питьевой воды в дагестанском Хасавюрте, где произошло массовое отравление жителей, продолжается. По одной из версий, это скотомогильники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Имеется информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрт, вышла из берегов и размыла скотомогильники, — сказал собеседник агентства.

Предположительно, места захоронения трупов животных в районе села Ленинаул могли быть расположены в неподходящем месте. Данная версия проверяется спецструктурами, уточнил он. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

По последним данным, после отравления в Хасавюрте в больницах остаются 89 человек, в том числе 35 детей. Как сообщал Лайф, состояние пострадавших преимущественно лёгкой степени.

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