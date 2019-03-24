Жители Хасавюрта могли отравиться водой, заражённой трупным ядом

Специалисты проверяют версию, что река была загрязнена отходами из скотомогильников.

Поиск источника загрязнения питьевой воды в дагестанском Хасавюрте, где произошло массовое отравление жителей, продолжается. По одной из версий, это скотомогильники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

— Имеется информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрт, вышла из берегов и размыла скотомогильники, — сказал собеседник агентства.

Предположительно, места захоронения трупов животных в районе села Ленинаул могли быть расположены в неподходящем месте. Данная версия проверяется спецструктурами, уточнил он. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

По последним данным, после отравления в Хасавюрте в больницах остаются 89 человек, в том числе 35 детей. Как сообщал Лайф, состояние пострадавших преимущественно лёгкой степени.