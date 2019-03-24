В России резко вырос спрос на электрокары

Однако на фоне рынка машин с двигателем внутреннего сгорания он остаётся ничтожным.

По итогам первых двух месяцев 2019 года российский рынок новых электрокаров вырос в пять раз, сообщает аналитическое агенство "Автостат".

Уточняется, что за этот период было продано 47 экологичных автомобилей новых моделей, что в пять раз больше показателей прошлого года, когда россияне приобрели всего девять электрокаров.

Аналитики отмечают, что особой популярностью у покупателей пользуется модель электрокаров — Jaguar I-Pace, продажи которых запустили в декабре 2018 года. За первые два месяца этого года было продано 26 таких автомобилей. Тем самым Jaguar I-Pace сместил прежнего лидера на рынке — Nissan Leaf, которого за отчётный период продали 14 штук. Замыкает тройку лидеров Tesla Model X, таких автомобилей за январь и февраль продали пять штук.

Напомним, ранее автоконцерн Tesla презентовал новый электрокар.