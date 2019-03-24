Лайф публикует фото с круизного лайнера, потерявшего ход у берегов Норвегии

Ситуация на борту сейчас спокойнее, чем была вечером 23 марта. 16 человек были госпитализированы, из них трое находятся в тяжёлом состоянии.

Последствия потери хода и спасательной операции на лайнере Viking Sky, потерявшем ход у берегов Норвегии, не прошли для него бесследно. Как видно на фото, опубликованных в Life Shot, на борту беспорядок. Видно также повреждённые конструкции.

Напомним, что в Норвегии всю ночь продолжалась спасательная операция по эвакуации людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за проблем с двигателем в километре от побережья. Об этом сообщает Verdens Gang.

К кораблю подошёл буксир. Если всё пройдёт удачно, в ближайшее время он доставит судно с туристами в порт.

Напомним, что изначально на борту корабля находилось 1373 человека, из них 915 пассажиров. К утру были эвакуированы 397 человек.

Лайнер Viking Sky следовал из Тромсё в Ставангер. На нём находились граждане Великобритании и США, а также многих других стран, в том числе четыре россиянина. Лайф публиковал видео, сделанные пассажирами круизного судна.