Японию предупредили о проблемах из-за 10 дней празднования отречения императора

Ряд японских банков и брокерских компаний уже разрабатывает планы по недопущению огромных убытков.

Банки и брокеры Японии опасаются валютных колебаний курсов и резкого роста спроса на наличку в период 10-дневных гуляний по случаю отречения от престола японского императора Акихито. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По словам валютного аналитика Юджиро Гото, торговая активность в японских йенах невысока, а это за длительные выходные может привести к "внезапному краху". Фирмы, которые торгуют ценными бумагами, боятся за клиентов. Пока не понятно, что делать, если они захотят продать акции в случае проблем на внешних рынках.

Некоторые брокерские компании уже придумали небольшой план, как избежать таких проблем. Представители фирм, в частности, предлагают работать два дня из десяти официальных выходных. Регуляторы Японии уже призвали банки принять меры, чтобы не допустить проблем с наличными из-за пустых банкоматов.

На 30 апреля 2019 года запланировано отречение 85-летнего императора Японии Акихито. На следующий день престол займёт наследный принц Нарухито.