Сбербанк резко снизил максимальную ставку по вкладам в нацвалюте

Информация о промовкладе "Лови выгоду" исчезла с сайта кредитной организации в субботу.

Сбербанк резко снизил максимальную ставку по вкладам в российских рублях. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Банк досрочно завершил действие сезонного промовклада "Лови выгоду", ставка по которому составляла до 7,65% годовых. Информация о вкладе исчезла с сайта кредитной организации 23 марта.

В пресс-службе Сбербанка пояснили изданию, что решение о прекращении приёма денежных средств по вкладу приняли в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по предложению.

Напомним, в начале марта Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке вкладов в иностранной валюте.

Ранее Лайф писал, что эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам к апрелю — после завершения 31 марта срока действия сезонных депозитов.