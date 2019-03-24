На застрявшем у берегов Норвегии лайнере удалось запустить двигатели

Спасательная операция продолжалась всю ночь. С судна успели снять около 400 человек.

Экипаж круизного лайнера Viking Sky, который попал в шторм и потерял ход у берегов Норвегии, перезапустил три из четырёх двигателей. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на норвежские спасательные службы.

Viking Sky, согласно данным сервиса MarineTraffic, сейчас дрейфует со скоростью 3,4 узла в десятке километров от города Молде в Норвегии.

Лайнер Viking Sky следовал из Тромсё в Ставангер. На нём находились граждане Великобритании и США, а также многих других стран, в том числе четыре россиянина. Спасательная операция по эвакуации людей с водного судна продолжалась всю ночь. За это время с лайнера эвакуировали уже около 400 человек.

Лайф публиковал видео и фото, сделанные пассажирами круизного судна.