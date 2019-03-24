Спутники ГЛОНАСС возобновили работу после техобслуживания

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Спутники ГЛОНАСС возобновили работу после техобслуживания

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Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

Орбитальная группировка ГЛОНАСС возобновила работу после завершения технического обслуживания. Об этом сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Речь идёт о двух навигационных спутниках ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745, которые были выведены на плановое техобслуживание с 06:00 20 марта по 00:00 23 марта.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входит 26 спутников. 24 объекта используются по целевому назначению, один находится на этапе лётных испытаний, ещё один — в резерве.

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