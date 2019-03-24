Названа основная причина, по которой россияне решаются на второго ребёнка

Оказалось, что это желание родителей — избавить первого ребёнка от чувства одиночества.

Большинство российских пар хотят завести второго ребёнка, чтобы их первенец не чувствовал себя одиноким. Как признались 68,7% женщин и 62,5% мужчин, именно по этой причине они решились на рождение ещё одного ребёнка, сообщает РБК.

Второй по популярности ответ — желание именно женщины завести второго ребёнка. Об этом заявили 61,5% мужчин. Ответ о том, что инициатором рождения второго ребёнка был мужчина, дали 58,1% женщин.

Уточняется, что женщины хотят завести второго ребёнка ещё по одной важной причине — это желание ​научить старшего ребёнка заботиться о младшем. Такой ответ дали 54,8% представительниц прекрасного пола.

Напомним, ранее Росстат назвал основную причину смерти российских женщин.