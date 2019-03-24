МВД начало работу над упрощением выдачи виз иностранцам

Читайте также

МВД начало работу над упрощением выдачи виз иностранцам

9

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей

МВД занимается разработкой процедуры по упрощению визового режима для иностранных туристов по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Вопрос упрощения порядка выдачи российских виз иностранным гражданам находится в стадии проработки, — цитирует ТАСС представителя МВД России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. Ответственным за выполнение поручения назначены МИД, МВД, ФСБ и Ростуризм. Доклад должен быть готов до 31 марта.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×