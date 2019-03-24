МВД начало работу над упрощением выдачи виз иностранцам

МВД занимается разработкой процедуры по упрощению визового режима для иностранных туристов по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Вопрос упрощения порядка выдачи российских виз иностранным гражданам находится в стадии проработки, — цитирует ТАСС представителя МВД России.
Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. Ответственным за выполнение поручения назначены МИД, МВД, ФСБ и Ростуризм. Доклад должен быть готов до 31 марта.
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