Корреспондент в прямом эфире поплевал на руку и пригладил волосы — видео

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S— Valerie Breiman (@ValerieBreiman) 22 марта 2019 г.
Репортёр NBC News Мэтт Брэдли во время прямого включения из восточной части Сирии пригладил волосы слюной и теперь прославился этим в соцсетях.
Ведущий в студии передал слово Брэдли, который должен был рассказать о происходящем в САР. Камера поймала момент, как журналист плюёт себе сначала в правую руку — приглаживает волосы, затем плюёт в левую руку — и опять поправляет причёску.
После второго плевка репортёра в руку, зрителей переключили на студию. Ведущий сообщил, что связаться с Брэдли не удалось, пообещав, что его покажут, как только связь будет установлена.
Ранее Лайф рассказывал, как американская ведущая новостей начала рожать в прямом эфире.
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