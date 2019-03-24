Корреспондент в прямом эфире поплевал на руку и пригладил волосы — видео

Запись момента, опубликованная одним из пользователей Twitter, набрала более 6,5 миллиона просмотров.

Репортёр NBC News Мэтт Брэдли во время прямого включения из восточной части Сирии пригладил волосы слюной и теперь прославился этим в соцсетях.

Ведущий в студии передал слово Брэдли, который должен был рассказать о происходящем в САР. Камера поймала момент, как журналист плюёт себе сначала в правую руку — приглаживает волосы, затем плюёт в левую руку — и опять поправляет причёску.

После второго плевка репортёра в руку, зрителей переключили на студию. Ведущий сообщил, что связаться с Брэдли не удалось, пообещав, что его покажут, как только связь будет установлена.

Ранее Лайф рассказывал, как американская ведущая новостей начала рожать в прямом эфире.