Государственным секретарём Казахстана стал Марат Тажин

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Государственным секретарём Казахстана стал Марат Тажин

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Марат Тажин. Фото: © Flickr/Совет Федерации

Ранее он уже занимал эту должность, а также был послом в России, помощником президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Марата Тажина государственным секретарём республики.

Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарём Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Занявший этот пост Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан в честь Назарбаева. Парламент республики согласился с предложением в тот же день.

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