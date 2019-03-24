Государственным секретарём Казахстана стал Марат Тажин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Марата Тажина государственным секретарём республики.
— Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарём Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы президента.
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Занявший этот пост Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан в честь Назарбаева. Парламент республики согласился с предложением в тот же день.
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