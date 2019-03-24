Жителям Казахстана не придётся менять документы из-за переименования Астаны

Все бумаги, в которых указано прежнее название столицы, остаются действительными.

Жителям Казахстана не придётся менять документы из-за переименования столицы Астаны на Нур-Султан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

В ведомстве подчеркнули, что все документы на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приёмки в эксплуатацию и другие, а также свидетельства о рождении, смерти, заключении/расторжении брака и т. д., в которых указано прежнее название города, остаются действительными.

— В информационных системах Министерства юстиции название населённого пункта с Астаны на Нур-Султан будет изменено автоматически, — добавили в ведомстве.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан. Именно он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, который руководил страной 30 лет, назвав город в его честь. Кроме того, Токаев поручил воздвигнуть монумент в честь первого президента республики.