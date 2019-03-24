Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Он подчеркнул, что таких отношений между лидерами двух государств никогда не было.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где проведёт встречу с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

— Я буду говорить с президентом Трампом о Голанах, о его историческом решении, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о дополнении к уже введённым санкциям и нашем беспрецедентном сотрудничестве в области безопасности и разведки, — заявил израильский премьер журналистам перед вылетом в США.

Нетаньяху отметил, что его связи с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, являются очень важным ресурсом для Израиля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Президент Соединённых Штатов признался, что долго думал над этим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах, а в ООН заявили о неизменности их статуса.