В СИЗО могут появиться платные кабельные каналы

ФСИН хочет расширить список платных услуг в СИЗО. Как сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев, сделать это планируется за счёт каналов кабельного телевидения.
Он добавил, что представители службы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка.
— Конечно же, с определённой цензурой, — сказал он.
Бояринев добавил, что у содержащихся в СИЗО появится возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ, изучение иностранных языков или смотреть спортивные каналы.
Пилотный проект уже запущен в некоторых корпусах московских СИЗО. Во ФСИН также добавили, что в российских следственных изоляторах ведётся работа по переходу на цифровое телевидение, чтобы избежать сбоя в приёме бесплатных каналов.
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