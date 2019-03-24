В СИЗО могут появиться платные кабельные каналы

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В СИЗО могут появиться платные кабельные каналы

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Фото: © РИА Новости / 

У заключённых появится возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ, изучение иностранных языков или смотреть спортивные каналы.

ФСИН хочет расширить список платных услуг в СИЗО. Как сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев, сделать это планируется за счёт каналов кабельного телевидения.

Он добавил, что представители службы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка.

Конечно же, с определённой цензурой, — сказал он.

Бояринев добавил, что у содержащихся в СИЗО появится возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ, изучение иностранных языков или смотреть спортивные каналы.

Пилотный проект уже запущен в некоторых корпусах московских СИЗО. Во ФСИН также добавили, что в российских следственных изоляторах ведётся работа по переходу на цифровое телевидение, чтобы избежать сбоя в приёме бесплатных каналов.

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