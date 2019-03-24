Тренер Медведевой рассказал о своём отношении к Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, подопечной которого является российская фигуристка Евгения Медведева, рассказал, что не имеет ничего против Этери Тутберидзе и не прочь встретиться с ней, сообщает "Спорт-экспресс".
— Я восхищён Этери. Это не случайность, что у неё есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен это признать, — рассказал Орсер.
Правда, канадский тренер воздержался от оценки стиля работы своей российской коллеги.
Напомним, Евгения Медведева прекратила работать с Этери Тутберидзе в мае 2018-го. Фигуристка уехала в Канаду и стала ученицей Брайана Орсера. По итогам чемпионата мира, который на днях прошёл в японской Сайтаме, в женском одиночном катании победу одержала подопечная Тутберидзе Алина Загитова. Медведевой досталась бронза.
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