Тренер Медведевой рассказал о своём отношении к Тутберидзе

Брайан Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера, но отметил её профессионализм.

Канадский тренер Брайан Орсер, подопечной которого является российская фигуристка Евгения Медведева, рассказал, что не имеет ничего против Этери Тутберидзе и не прочь встретиться с ней, сообщает "Спорт-экспресс".

— Я восхищён Этери. Это не случайность, что у неё есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен это признать, — рассказал Орсер.

Правда, канадский тренер воздержался от оценки стиля работы своей российской коллеги.

Напомним, Евгения Медведева прекратила работать с Этери Тутберидзе в мае 2018-го. Фигуристка уехала в Канаду и стала ученицей Брайана Орсера. По итогам чемпионата мира, который на днях прошёл в японской Сайтаме, в женском одиночном катании победу одержала подопечная Тутберидзе Алина Загитова. Медведевой досталась бронза.