Рой из сотни мини-спутников запустили в космос

Разработчики попросили радиолюбителей по всему миру принимать сигналы с аппаратов.

С борта космического аппарата США KickSat 2 в открытый космос отправили более сотни мини-спутников. Их размеры — всего 3,5 на 3,5 см, а масса — 5 граммов. Об этом сообщил разработчик Зак Манчестер.

Спутники Sprite оборудованы радиопередатчиками. Манчестер попросил радиолюбителей по всему миру принимать сигналы с космических аппаратов и проинформировать его. При этом желающим стоит поторопиться, поскольку все 104 Sprite скоро сгорят в атмосфере.

Разработчик также выразил надежду, что миниатюрные спутники в будущем смогут использоваться для решения научных задач.

Ранее Лайф писал, что с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Delta IV с военным спутником связи WGS-10.