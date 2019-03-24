В Сочи самолёт "Победы" при заходе на посадку поразила молния

Молния попала в фюзеляж самолёта "Победы", следовавшего из Казани в Сочи, когда он заходил на посадку.
Эту информацию СМИ подтвердили Лайфу в авиакомпании, отметив, что самолёт вечером 23 марта затем вылетел из Сочи в московский аэропорт Внуково без пассажиров на борту.
— Все клиенты оперативно доставлены из Сочи по маршруту другими рейсами, — уточнили представители "Победы". — Попадание молнии для современного самолёта не предоставляет серьёзной угрозы.
Сейчас на самолёте ведутся предусмотренные процедурой технические работы.
Ранее Лайф писал, что в российский самолёт по пути из Рима в Москву попала молния, из-за чего воздушное судно было временно отстранено от полётов.
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