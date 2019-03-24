Украинцам рассказали, как защитить психику во время выборов

Один из пунктов инструкции — игнорировать людей, у которых обострение перед голосованием.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная своей любовью раздавать "полезные" советы, обратилась к народу с новым списком рекомендаций. В этот раз она рассказала в "Фейсбуке", как защитить психику во время предвыборного обострения.

Супрун предупредила, что некоторые украинцы могут вести себя импульсивно и неадекватно, нарушать чужие границы и даже заставлять окружающих чувствовать себя в опасности. Её рецепт на подобный случай выглядит так:

Сохраняйте спокойствие, а если есть возможность, уходите. Установите личные границы. Возвращайте нахалов в реальность, напомнив о недопустимости их поведения и возможных последствиях. Говорите низким и спокойным голосом, уважительно. Игнорируйте неадекватного собеседника, если надежды на конструктивный диалог не осталось.

И.о. министра добавила, что неадекватные люди могут иметь психические проблемы или расстройства, поэтому винить их за такое поведение не стоит.

На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов. Не так давно она посоветовала народу отказаться от чёрной икры в пользу красной. А ещё раньше опубликовала инструкцию, как правильно чихать, чтобы не заразить других.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Основные соперники — шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Всего же претендентов 39.