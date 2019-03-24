Итальянский тенор назвал Лазарева запоминающимся исполнителем

Он считает, что на Евровидении часто побеждают представители Скандинавии, потому что делают интернациональную музыку.

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении в Тель-Авиве, очень запоминающийся и имеет данные для того, чтобы нравиться зарубежным слушателям. Об этом заявил итальянский тенор Алессандро Сафина, сообщает РИА "Новости".

— Он запоминающийся, это важно, у него как раз такие данные, чтобы нравиться всем, не только русским слушателям и зрителям, — сказал Сафина.

Тенор отметил, что среди итальянцев мало кто смотрит песенный конкурс, так как в нём представители Италии побеждали лишь дважды — в 1964 году первое место заняла Джильола Чинкветти, а в 1990-м — Тото Кутуньо.

Сафина пояснил, что песни молодых итальянских исполнителей посвящены социальным проблемам, которые не очень интересны жителям других европейских стран.

Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдёт в Израиле с 14 по 18 мая. Россию на нём во второй раз будет представлять Сергей Лазарев. Исполнитель уже представил песню, с которой поедет в Тель-Авив.