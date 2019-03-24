Принц Гарри и Меган потратят круглую сумму на защиту дома от шума самолётов

В полутора километрах от нового жилья семьи каждые полчаса пролетает 14 авиалайнеров.

Принцу Гарри и Меган Маркл придётся потратить 50 000 фунтов (около 4,3 миллиона рублей) на звукоизоляцию своего нового дома в Виндзоре. Здание находится под эшелонами самолётов, которые приземляются в аэропорту Хитроу, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, герцог и герцогиня Сассекские уже потратили 3 миллиона фунтов стерлингов на ремонт этой недвижимости. А теперь им придётся вложиться ещё и в окна с тройным остеклением. На территории коттеджа также расположатся солнечные батареи для обеспечения горячей водой и электричеством.

Пара переезжает в коттедж в Виндзоре с пятью спальнями из Кенсингтонского дворца, так как они впервые готовятся стать родителями. Меган рассказывала, что мечтает о дочке. Гарри в предверии отцовства отказался от курения, пошёл в спортзал и занялся медитацией.