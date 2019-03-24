В детсаду под Киевом воспитательница избивала детей — видео

Воспитателя детского сада "Сказочная страна" в Вышгороде Киевской области поймали на жестоком обращении с детьми. Видео, снятое на камеры наблюдения, опубликовала местная жительница на своей странице в "Фейсбуке".
На этих кадрах видно, что перед прогулкой в раздевалке женщина толкает детей, хватает их за шиворот или просто трясёт. По неподтверждённым данным, героиня ролика продолжает работать в дошкольном учреждении.
Пользователи Сети в комментариях под видео предложили обратиться в полицию и предоставить ей кадры.
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