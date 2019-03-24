Домен с новым названием столицы Казахстана выставили на продажу за 12 млн

За несколько дней предложение просмотрели 490 раз, ставок с целью приобретения сделано не было.

На бирже сайтов и доменов Telderi появилось объявление о продаже домена имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В описании к лоту подчёркнуто, что доменное имя nur-sultan.kz в точности повторяет название новой столицы Казахстана.

Продавец домена в качестве начальной цены указал 4 200 000 рублей, уточнив, что готов продать домен в ту же минуту, если за него предложат более 12 миллионов рублей.

— Домен отлично подойдёт для Акимата, туркомпании, новостного портала или столичного интернет-магазина, — отметил продавец.

За несколько дней предложение о продаже просмотрели 490 раз, при этом ставок сделано не было.

Как ранее сообщал Лайф, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе Министерства юстиции республики заявили, что казахстанцам не придётся менять документы из-за переименования столицы.