Тарасов задолжал бывшей супруге 7 млн рублей алиментов

Сообщается, что это случилось из-за роста его доходов и неправильных выплат экс-жене.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов задолжал своей бывшей супруге Оксане семь миллионов рублей алиментов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что с супругой футболист развёлся ещё в 2011 году и каждый месяц выплачивал ей по 200 тысяч, но его доходы за всё это время выросли до 155 миллионов в год и выплаты нужно пересчитать, а Тарасов этого не сделал. Тогда к нему нагрянули приставы.

Тарасов свою вину не признал и заявил, что во всём виновата бухгалтерия клуба и якобы она отвечала за перевод денег. Однако Лефортовский суд не пошёл навстречу и обязал футболиста выплатить просрочку в 7 миллионов.

Напомним, у футболиста две дочки: Ангелина, от первого брака с Оксаной Осинкиной, и Милана, которую недавно ему родила третья жена — модель Анастасия Костенко. Первую супругу он обвинял в ненадлежащем уходе за их общей дочерью Ангелиной.