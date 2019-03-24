Пушков: Трамп не может "отдать" Голанские высоты Израилю

Парламентарий подчеркнул, что "мир не признает" решение Вашингтона, потому что территория является частью Сирии.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не может объявлять Голаны израильскими. Парламентарий напомнил, что его юрисдикция заканчивается на Америке.

— Трамп не может "отдать" Голанские высоты Израилю: его полномочия ограничены территорией США, а это — часть Сирии. Признание со стороны США ничего не изменит — мир этого не признает, — написал Пушков в "Твиттере".

Единственное, чего таким решением добьётся администрация Дональда Трампа, как отметил сенатор, — это международной изоляции по вопросу Голан.

Ранее американский президент публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Госдуме высказали опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание главы Белого дома безответственным.