В Ethiopian Airlines заверили, что пилоты тренировались не только на iPad

Генеральный директор Ethiopian Airlines Теволде Гебре Мариам опроверг информацию о том, что пилот разбившегося 10 марта Boeing 737 не посещал тренировки на авиатренажёре. Об этом сообщает CNN.

По словам главы компании, лётчики продолжали отрабатывать полёты вплоть до дня страшной трагедии. Гебре Мариам также заявил, что тренажёр они получили в январе.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. После трагедии многие авиакомпании по всему миру приостановили полёты данной модели самолёта до установления причин крушения.

Сообщалось также, что пилоты рухнувшего лайнера проходили тренировку по управлению новым воздушным судном не на авиатренажёрах, а на iPad.