Врачи отметили рост заболеваемости раком в Сербии после бомбардировки Югославии

Сербские дети начали болеть раком в 2,5 раза чаще после бомбардировок Югославии в 1999 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даницу Груйичич.

— Наши дети в возрасте до 15 лет страдают онкологическими заболеваниями в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, взрослые и дети вместе — почти в три раза чаще среднемировых показателей по онкологии, — сказала она.

Груйичич добавила, что в стране скончалось столько детей, что медики начали задаваться вопросом, в чём может быть причина. По словам врачей, дети получали лучевую терапию, химиотерапию и через год умирали.

Удары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей, ранения получили 12,5 тысячи человек. Точное число жертв неизвестно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад не допустит расследования преступлений НАТО в Югославии, а его коллега из Германии Хайко Маас назвал бомбардировки правильными.