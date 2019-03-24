Менеджер Семенович ответила на сообщение о лечении певицы после смерти Началовой

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Менеджер Семенович ответила на сообщение о лечении певицы после смерти Началовой

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Фото © Instagram/ann_semenovich

О планах певицы пройти полное обследование заявил её коллега Николай Басков в эфире шоу Андрея Малахова.

Информация о полном обследовании Анны Семенович после смерти Юлии Началовой, как заверила пиар-менеджер певицы Анна Кружель, ложная.

Это всё полная чушь. С Анной всё хорошо, — передаёт слова Кружель URA.RU.

Ранее версию о лечении Анны Семенович выдвинул певец Николай Басков в передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!".

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. У певицы остановилось сердце — ей делали операцию из-за сильного абсцесса.

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