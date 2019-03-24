Боксёр-тяжеловес вызвал на бой Владимира Кличко

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Боксёр-тяжеловес вызвал на бой Владимира Кличко

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Мануэль Чарр. Фото: © Instagram/manuelcharr

Спортсмен выразил украинцу глубочайшее уважение, отметив, что он для него — один из образцов для подражания.

Известный боксёр Мануэль Чарр, выступающий в тяжёлой весовой категории, вызвал на бой бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко.

Слышал, ты планируешь возвращение на боксёрский ринг. Я был искренне рад услышать эти новости. Хочу официально бросить тебе вызов, — написал спортсмен в посте в Instagram.

Чарр отметил, что Владимир Кличко — выдающийся спортсмен. Он напомнил, что в 2012 году в Москве техническим нокаутом потерпел поражение в схватке с братом Кличко — Виталием.

Напомним, последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провёл в апреле 2017 года с британцем Энтони Джошуа. В нём украинский спортсмен потерпел поражение. В августе 2017 года Владимир Кличко завершил боксёрскую карьеру.

Информация о возвращении Кличко в профессиональный бокс появилась в январе 2019 года.

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