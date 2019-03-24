Адель и Дженнифер Лоуренс показали, как нужно отрываться в барах

Читайте также

Адель и Дженнифер Лоуренс показали, как нужно отрываться в барах

873

Фото: © twitter@rbrome

Популярные артистки устроили танцы, что вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся в заведении людей.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс и британская певица Адель знатно повеселились в одном из культовых баров в Нью-Йорке под названием Pieces. Об этом сообщает NYDN.

Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся в баре. Согласно опубликованной информации, Лоуренс и Адель устроили танцы и веселились вместе с остальной публикой.

Звёзды решили показать, что являются самыми простыми людьми. Адель и Лоуренс приняли участие в алкогольной игре, а после стали валяться на сцене.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×