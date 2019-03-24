Адель и Дженнифер Лоуренс показали, как нужно отрываться в барах

Популярные артистки устроили танцы, что вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся в заведении людей.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс и британская певица Адель знатно повеселились в одном из культовых баров в Нью-Йорке под названием Pieces. Об этом сообщает NYDN.

Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся в баре. Согласно опубликованной информации, Лоуренс и Адель устроили танцы и веселились вместе с остальной публикой.

Звёзды решили показать, что являются самыми простыми людьми. Адель и Лоуренс приняли участие в алкогольной игре, а после стали валяться на сцене.

Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y — Rich Brome (@rbrome) March 23, 2019