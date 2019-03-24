Адель и Дженнифер Лоуренс показали, как нужно отрываться в барах

Американская актриса Дженнифер Лоуренс и британская певица Адель знатно повеселились в одном из культовых баров в Нью-Йорке под названием Pieces. Об этом сообщает NYDN.
Omg ❤❤❤ #jenniferlawrence #adele pic.twitter.com/00ikmZfhnt— ~ Lu ~ (@todoxjlaw) March 23, 2019
Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся в баре. Согласно опубликованной информации, Лоуренс и Адель устроили танцы и веселились вместе с остальной публикой.
Звёзды решили показать, что являются самыми простыми людьми. Адель и Лоуренс приняли участие в алкогольной игре, а после стали валяться на сцене.
Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y— Rich Brome (@rbrome) March 23, 2019
I’M AT PIECES AND ADELE AND JENNIFER LAWRENCE ARE HERE LMFAOO pic.twitter.com/sQfzOcRJmh— Joe (@JoeMichaelII) March 23, 2019
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