Захарова: США и ЕС делают всё, чтобы мир не узнал о положении дел в Крыму

Вместе с тем в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона сотни тысяч могил и мест массовых захоронений, которые хранят память о действиях Штатов, представляющихся "силами добра".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз пытаются скрыть от мира реальное позитивное положение дел в Крыму, ведь иначе бы случилось автоматическое признание полуострова российским.

Захарова уверена, что именно такой логикой руководствуется госсекретарь США Майк Помпео, когда заявляет, что Голанские высоты стоит признать за Израилем, потому что так реально обстоят дела на местах.

— Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму, иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке" .

Майк Помпео сделал своё заявление, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа, который заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Помпео при этом сказал, что признание Голан как территории Израиля нельзя сравнивать с воссоединением Крыма с Россией.