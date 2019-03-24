Критики назвали "Шазам!" одним из самых забавных фильмов о супергероях

Первые восторженные отзывы о фильме "Шазам!" появились в Сети ещё в начале марта. Теперь же зарубежные издания поделились рецензиями на новый фильм расширенной вселенной DC, который поставил Дэвид Ф. Сандберг.
Тепло и остроумно. "Шазам!" — один из самых забавных фильмов о супергероях, когда-либо созданных
IndieWire
В ленте так много моментов, которые заставят вас широко улыбаться, настолько они совершенны и грамотны, когда они охватывают мир и ситуацию, в которой существуют
USA Today
Создатели картины сочетают супергероику с духом "Большого", а также юмором в стиле "Дэдпула", но с рейтингом PG-13. Фанаты DC и лент о супергероях захотят оценить "Шазам!" за экшен и душевность
io9
Фильм представляет собой традиционную для этого комикса комбинацию лёгкого героизма и безумного сюжета, перенесённого в нашу эпоху прямиком из 1940-х годов с большим умением
The Wrap
Премьера фильма состоится 4 апреля.
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