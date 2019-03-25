Стало известно, о чём расскажут будущие фильмы Marvel

Оказывается, руководство киностудии хочет развивать историю о конфликте Скруллов и Крии.

Руководитель студии Marvel Кевин Файги пообщался с журналистами SR. Само собой, речь в интервью зашла о последнем фильме студии "Капитан Марвел", а точнее — о том, будут ли в дальнейшем нам показывать развитие конфликта между Крии и Скруллами.

Увидим ли больше? Да. Этот временной отрезок прекрасен тем, что в нём много потенциала для будущих историй. Это касается конфликта между Крии и Скруллами Кевин Файги

Также Файги заявил, что развитие сюжета фанаты увидят в фильме "Мстители: Финал", в котором Капитан Марвел сыграет одну из ключевых ролей.

Мы хотели, чтобы у неё был свой уголок этой вселенной, её личная мифология. Мы не рассказывали об этом в её фильме, но потенциал на прояснение есть. Почему мы не видели её всё это время? Ответ и намёки появятся в "Финале" Кевин Файги

Напомним, 29 апреля выходит четвёртая часть "Мстителей".