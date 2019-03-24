Ольга Бузова после ссоры не пришла на открытие салона красоты своей сестры

В этот день телеведущая предпочла улететь на отдых в Барселону, куда обычно они отправлялись вместе.

Анна Бузова так и не дождалась поздравлений с открытием салона красоты от знаменитой сестры, Ольги Бузовой, сообщает Starhit. Вместо того чтобы приехать к младшей сестре, телеведущая в день торжества улетела в Испанию на отдых, куда, кстати, она обычно летала с сестрой.

Уточняется, что в Сети ходят слухи о ссоре сестёр. Они перестали появляться на публике вместе, больше не публикуют совместных фотографий и даже отписались друг от друга в "Инстаграме".

Поздравить девушку с важным событием приехали близкие друзья и отец. Анна поблагодарила всех за поддержку в этот важный для неё день.

— Это, пожалуй, самая приятная усталость. От воплощения мечты в реальность. Я сделала это. И, конечно же, я бы никогда не справилась без огромной поддержки. Спасибо всем, кто был рядом, — написала бизнесвумен в "Инстаграме".

Ранее Лайф писал, что Бузова изменила принципам и пересела из бизнес-класса в эконом.