Панин объяснил свои слова о ненависти к России

Он отметил, что очень хочет, чтобы русские люди жили хорошо, уточнив, что для начала нужно "не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины".

Алексей Панин объяснил своё высказывание о ненависти к России. Актёр написал в посте в "Инстаграме", что в русском языке слово "ненавижу" имеет "множество значений", в том числе его можно трактовать как "отвращение".

— Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! — заявил Панин.

Актёр подчеркнул, что всегда призывал людей быть добрыми и говорил о толерантности, а теперь его "пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды".

— Видимо, у этих людей, кто пытается это делать, в голове действительно плавленый сырок, а не мозг. Я попал в точку! — написал актёр.

Ранее Панин в "Инстаграме" опубликовал пост, в котором выразил ненависть к России. После этого адвокат Александр Сергеев написал на актёра заявление. За негативные высказывания о стране Панину может грозить уголовная ответственность.