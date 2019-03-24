Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент США отметил, что высоко оценивает совместную работу с Нурсултаном Назарбаевым и с нетерпением ждёт таких же продуктивных отношений с новым лидером.

Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

В поздравительной телеграмме президент США отметил, что высоко оценивает совместную работу с Нурсултаном Назарбаевым и с нетерпением ждёт таких же продуктивных отношений с Токаевым.

— Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном, — говорится в телеграмме.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 20 марта вступил в должность президента Казахстана, после того как принёс присягу. Этот пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в следующем году. Ранее он занимал пост председателя Сената Казахстана. Верхнюю палату парламента страны Токаев возглавлял с сентября 2017 года.

Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет.