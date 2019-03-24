Два лётчика погибли при крушении лёгкого самолёта в Новой Зеландии

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Два лётчика погибли при крушении лёгкого самолёта в Новой Зеландии

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Фото: © Flickr/Elwyn York

Два опытных лётчика-инструктора погибли в результате крушения лёгкого самолёта Diamond DA42 в Новой Зеландии. Как сообщает газета New Zealand Herald, пилоты воздушного судна перестали выходить на связь вчера вечером в 22:00 по местному времени (12:00 мск).

Поиски самолёта были затруднены из-за непогоды. Сегодня обломки судна нашли недалеко от города Таупо на Северном острове. Причины крушения выясняются.

Ранее Лайф писал, что молния ударила в фюзеляж самолёта "Победа", следовавшего из Казани в Сочи.

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