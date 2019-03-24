Житель Киева зарезал свою жену посреди улицы после ссоры

Подозреваемый попросил не сообщать их 16-летнему сыну, чтобы не травмировать его психику.

В Киеве прямо на улице мужчина зарезал свою жену, после того как она отчитала его за страсть к игровым автоматам в его же день рождения. По сведениям издания "Информатор", 52-летний мужчина, который расправился со своей супругой, ранее был судим.

— Сам же подозреваемый утверждает, что женщину зарезал незнакомый "фраерок", а ему оставалось наблюдать, как супруга погибает у него на руках, — пишет издание.

Нож, который стал орудием убийства, обнаружен недалеко. Во время допроса подозреваемый путался, ещё до того, как улику обнаружили, он утверждал, что не видел никакого ножа. Вместе супруги прожили 24 года.

Буквально сегодня Лайф сообщал, что в Ботсване лётчик протаранил на самолёте дом, чтобы поквитаться со своей супругой после ссоры.