Неизвестный попытался ударить главу МИД Финляндии

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающего за более жёсткую миграционную политику.

Неизвестный мужчина попытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как сообщает телекомпания Yle, инцидент произошёл в то время, когда глава ведомства был на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

По данным телеканала, мужчину остановила охрана Сойни. Согласно информации газеты Iltalehti, на нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жёсткую миграционную политику.

Ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä yleisötilaisuudessa Vantaalla. Hyökkääjä otettiin kiinni. Tällä oli yllään Soldiers of Odin -tunnukset. pic.twitter.com/OF7GqlEqY6 — STT uutiset (@STTuutiset) 24 марта 2019 г.

Сообщается, что неизвестный назвал министра "предателем родины". Глава МИД, несмотря на инцидент, продолжил встречу с избирателями. Судьба нападавшего неизвестна.