Неизвестный попытался ударить главу МИД Финляндии

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Неизвестный попытался ударить главу МИД Финляндии

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Тимо Сойни. Фото: © AP Photo/Visar Kryeziu

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающего за более жёсткую миграционную политику.

Неизвестный мужчина попытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как сообщает телекомпания Yle, инцидент произошёл в то время, когда глава ведомства был на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

По данным телеканала, мужчину остановила охрана Сойни. Согласно информации газеты Iltalehti, на нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жёсткую миграционную политику.

Сообщается, что неизвестный назвал министра "предателем родины". Глава МИД, несмотря на инцидент, продолжил встречу с избирателями. Судьба нападавшего неизвестна.

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