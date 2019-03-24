Стало известно, когда Назарбаев сообщил Путину о своей отставке

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Стало известно, когда Назарбаев сообщил Путину о своей отставке

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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: ©Официальный сайт президента России

Песков отметил, что главы государств в последние годы созванивались по мере необходимости.

Российский лидер Владимир Путин узнал о решении первого президента Казахстана уйти в отставку за пару часов до публичного заявления — Нурсултан Назарбаев сам позвонил президенту РФ. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Звонил он за пару часов до объявления, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Казахстан является очень важным партнёром для РФ, потому в ближайшее время будут контакты, в том числе и на высшем уровне — между российским руководством и новым руководством Казахстана.

Как уже было известно, Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой, а лишь поставил в известность о решении покинуть пост лидера Казахстана.

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