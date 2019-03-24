Лётчик протаранил на самолёте дом, чтобы убить жену — видео

Лётчик протаранил собственный дом на самолёте спустя несколько часов после ссоры с женой в столице Ботсваны Габороне. По данным местных СМИ, предположительно, пилот пытался таким образом убить супругу.

В результате мужчина погиб, повреждено 11 автомобилей и разрушен дом. Находившиеся в здании люди успели вовремя выбежать.

Ранее Лайф писал, что два опытных лётчика-инструктора погибли в результате крушения лёгкого самолёта Diamond DA42 в Новой Зеландии.