Лётчик протаранил на самолёте дом, чтобы убить жену — видео

Читайте также

Лётчик протаранил на самолёте дом, чтобы убить жену — видео

7666

Лётчик протаранил собственный дом на самолёте спустя несколько часов после ссоры с женой в столице Ботсваны Габороне. По данным местных СМИ, предположительно, пилот пытался таким образом убить супругу.

В результате мужчина погиб, повреждено 11 автомобилей и разрушен дом. Находившиеся в здании люди успели вовремя выбежать.

Ранее Лайф писал, что два опытных лётчика-инструктора погибли в результате крушения лёгкого самолёта Diamond DA42 в Новой Зеландии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×