На Кипре россиянку арестовали за превышение скорости под наркотиками и алкоголем

Тест показал употребление женщиной кокаина и амфетамина, а допустимый лимит алкоголя в её организме оказался превышен.

Дорожная полиция Кипра вечером 23 марта арестовала 39-летнюю гражданку России за превышение разрешённой скорости на трассе из Ларнаки в Лимассол. Об этом сообщает In-Cyprus.

Проживающая в Лимассоле женщина ехала со скоростью 150 км/час на дороге, где установлен скоростной лимит в 100 км/час.

Россиянка сдала тесты на наличие алкоголя и наркотиков в организме, которые дали положительный результат. Женщину доставили в полицейский участок в деревне Кофину, предъявили обвинения, после чего отпустили до судебного разбирательства.

Ранее Лайф писал, что на Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву, против которой заведено шесть уголовных дел.