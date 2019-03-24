На Кипре россиянку арестовали за превышение скорости под наркотиками и алкоголем

Дорожная полиция Кипра вечером 23 марта арестовала 39-летнюю гражданку России за превышение разрешённой скорости на трассе из Ларнаки в Лимассол. Об этом сообщает In-Cyprus.
Проживающая в Лимассоле женщина ехала со скоростью 150 км/час на дороге, где установлен скоростной лимит в 100 км/час.
Россиянка сдала тесты на наличие алкоголя и наркотиков в организме, которые дали положительный результат. Женщину доставили в полицейский участок в деревне Кофину, предъявили обвинения, после чего отпустили до судебного разбирательства.
Ранее Лайф писал, что на Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву, против которой заведено шесть уголовных дел.
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