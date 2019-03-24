Песков рассказал, что Путин начинает день с "апдейта"

Глава государства может в день совершать много рабочих звонков и проводить селекторные совещания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин при подготовке к публичным мероприятиям начинает рабочий день с "апдейта" — работает с информацией, полученной по линии разных ведомств. По его словам, российский лидер беседует с министрами и руководителями различных учреждений.

— Получает для себя какой-то апдейт и по внутренним делам в первую очередь, и по международным. Потом идёт публичная часть рабочего дня, — сказал Песков в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

Как отметил представитель Кремля, зачастую президент в завершение рабочего дня совершает серию звонков или проводит селекторные совещания сразу с несколькими участниками. По его словам, у Путина "пульт на столе", с помощью которого он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести сиюминутное совещание.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин узнал о решении первого президента Казахстана уйти в отставку за пару часов до публичного заявления — Нурсултан Назарбаев ему позвонил.