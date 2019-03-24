Канадский спортивный эксперт назвал российского хоккеиста Кузнецова придурком

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал поведение нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова после того, как он отпраздновал забитый гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Дон Черри в эфире своей передачи Coach’s Corner назвал придурком Кузнецова, который сделал "птичку".
🦅🦅🦅 pic.twitter.com/sp7t5CR8UN— NHL GIFs (@NHLGIFs) March 21, 2019
— Гляньте на этого придурка после гола. Важный матч, две отличные команды. А этот придурок вытворяет такое, — сказал Черри.
Don Cherry needs an intervention pic.twitter.com/mo0I7L7T73— Lachlan Markay (@lachlan) March 24, 2019
Своё фирменное празднование — "птичку" — Кузнецов делает после каждой заброшенной шайбы. Спортсмен становится на одну ногу, раскидывает руки и имитирует полёт птицы.
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