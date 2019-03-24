Канадский спортивный эксперт назвал российского хоккеиста Кузнецова придурком

Такую критику спортсмен получил за своё фирменное празднование гола — "птичку".

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал поведение нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова после того, как он отпраздновал забитый гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Дон Черри в эфире своей передачи Coach’s Corner назвал придурком Кузнецова, который сделал "птичку".

— Гляньте на этого придурка после гола. Важный матч, две отличные команды. А этот придурок вытворяет такое, — сказал Черри.

Don Cherry needs an intervention pic.twitter.com/mo0I7L7T73 — Lachlan Markay (@lachlan) March 24, 2019

Своё фирменное празднование — "птичку" — Кузнецов делает после каждой заброшенной шайбы. Спортсмен становится на одну ногу, раскидывает руки и имитирует полёт птицы.